شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. السعودية تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا ووزير الصحة يتلقى أول جرعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

انطلقت اليوم الخميس حملة التطعيم ضد كورونا في المملكة العربية السعودية ، وتلقى وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أول جرعة من اللقاح .



وكان الربيعة أعلن أمس وصول أول دفعة للقاح فيروس كورونا صباحًا؛ فيما وصلت الدفعة الثانية من اللقاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في وقت سابق من مساء أمس.

وأشار الربيعة إلى أنه فتح باب التسجيل للحصول على اللقاح منذ أول أمس الثلاثاء، عن طريق تطبيق "صحتي"؛ داعيًا المواطنين والمقيمين للتسجيل وسيتم جدولة مواعيد لهم حال توفر اللقاحات، والاهتمام بمن لهم الأولوية في أخذ اللقاح