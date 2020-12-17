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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. تسجيل 544 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت مصر ليل الأربعاء/الخميس تسجيل 544 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و24 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء ارتفع إلى 123153 من بينهم 6990 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 269 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 105719 حالة.
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