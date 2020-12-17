تصريح مهم من الصحة السعودية حول لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية في السعودية الدكتور عبدالله عسيري، أن عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد ستبدأ في المناطق الرئيسية في المملكة.



وقال عسيري عبر مداخلة مع قناة الإخبارية: إن التطعيم، الذي سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة سيركز على الفئات المعرضة للأمراض الشديدة وبعض المهن الحرجة.

وأكد أن المملكة ستكون بذلك واحدة من ضمن 3 دول تبدأ التطعيم الفعلي، لتغطية أكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وسيتم توزيع اللقاح على جميع المراكز الصحية بعد فترة من التدريب للممارسين.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، ابتداء من الثلاثاء الماضي ، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق "صحتي".

وأكدت الوزارة "مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وأوضحت أن لقاح "كوفيد-19" سيكون متاحا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أنه سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة