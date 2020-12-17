ملك البحرين يتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة،عن تلفيه التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: “إن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واع، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع”.

وأعرب العاهل البحريني عن شكره وتقديره لكافة الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كافة مؤسسات الدولة، والمتطوعين الذين قدموا “أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع”، وفق ما ذكرت وكالة “بنا”.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت الأحد الماضي، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح “كوفيد-19” المنتج من قبل شركة “سينوفارم” الصينية، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا، وذلك بعد أن تقدمت شركة “جي 42 للرعاية الصحية” وكيل شركة “سينوفارم” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.

وجاء قرار موافقة “الهيئة” على تسجيل اللقاح، وإتاحة استخدامه، استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة، إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت في أكثر من بلد، عملية المراجعة والتقييم من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها نتائج التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية، والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء، والمسؤولة عن الموافقة على التجارب السريرية.