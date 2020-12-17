أكثر من مليون شخص سيستفيدونمن التلقيح ضد كورونا بعمالة مراكش

أكد عبدالحكيم مستعيد، المدير الإقليمي لوزارة الصحة بمراكش،بأن مليون و13 ألف شخص سيستفيدون من عملية التلقيح ضد فيروس “كوفيد-19″، بعمالة مراكش، التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليون و400 ألف نسمة، موزعين على جماعتين حضريتين (بلدية مراكش التي تتكون من خمس مقاطعات، وبلدية المشور ـ القصبة) و13 جماعة قروية (الأوداية، آيت إيمور، أكَفاي، سيدي الزوين، سْعادة، السويهلة، تسلطانت، المنابهة، أولاد دليم، حربيل ـ تامنصورت، الويدان، أولاد حسون، وواحة سيدي إبراهيم).

وأوضح، خلال تصريح أدلى به لـ”أخبار اليوم”، بأن عملية التلقيح، المزمع إطلاقها خلال الأيام القادمة، ستُجرى داخل 67 مؤسسة للرعاية الصحية بالجماعات الترابية المذكورة،فضلا عن 56 وحدة متنقلة لتلقيح سكان الدواوير النائية والتجمعات المغلقة (سجن “الأوداية”، ضواحي المدينة، ودار البر والإحسان بحي “الدواديات”)، وهي العملية التي سيشرف عليها 114 فريقا مكلفا بالتلقيح، يتشكلون من 646 إطار صحيا، ما بين أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين.

وتابع بأن العملية من المقرر أن تستغرق 12 أسبوعا، بمعدل عمل يصل إلى ستة أيام كل أسبوع، وتمتد على 4 مراحل، إذ ستخصص المرحلة الأولى للعاملين في الخطوط الأمامية، خاصة العاملين بالقطاع الصحي والسلطات العمومية والقوات العمومية والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة والفئات الهشة اجتماعيا، موضحا بأن المستفيدين سيخضعون لجرعتين من اللقاح تفصل بينهما 3 أسابيع.

وأشار المسؤول نفسه إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي من المقرر أن تحتضن مقراتها عمليات التلقيح، استفادت من تطوير للوسائل اللوجستيكية، بما في ذلك تجهزيها بأكثر من 2700 جهاز للتبريد، تُضاف إلى الوسائل التابعة للمراكز الصحية نفسها، فضلا عن تعبئة الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي بهذه المراكز، التي أضاف بأنها ستتوفر على ممر ومسار خاصين بالمستفيدين من التلقيح، مع احترام الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتفادي التسبب في أي بؤر وبائية مفترضة، مع القيام بعمليات للتحسيس والتوعية بأهمية التلقيح في مواجهة وباء “كورونا”، علما بأنه تم توفير منصة إلكترونية لإدخال البيانات والمراجعات اليومية المتعلقة بهذه العملية في احترام تام للمعطيات الشخصية للمستفيدين من التلقيح.

أما على صعيد جهة مراكش ـ آسفي بشكل عام، فقد أكدت المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش ـ آسفي، لمياء الشاكيري، بأن 3 ملايين و77 ألف شخص سيستفيدون من التلقيح بالجهة، المكونة من عمالة مراكش وأقاليم آسفي، الصويرة، الحوز، الرحامنة، السراغنة، اليوسفية، وشيشاوة)، موضحة في تصريح أدلت به لوسائل الإعلام، خلال زيارة ميدانية أول أمس الاثنين لمركز الصحي “كاسطور” المخصص للتلقيح بمدينة مراكش، بأنه تم تخصيص 435 مركزا للتلقيح و790 وحدة تلقيح متنقلة، وهي العملية التي قالت إن 459 فريقا طبيا سيتولون الإشراف على عملية التلقيح المكثفة ضد فيروس كورونا المستجد. ولفتت إلى أن التحضيرات لعملية التلقيح المكثفة ضد كوفيد -19 تتم بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة ولجنة اليقظة برئاسة والي جهة مراكش ـ آسفي، كريم قاسي لحلو..