الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 17 ديسمبر 2020

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل أمس سبع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 انخفاضا من 12 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة كلها قادمة من الخارج.

وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا يظهر عليها الأعراض والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى ست حالات من تسعة في اليوم السابق.

ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86777. بينما يظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634