- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد تعرض شبكاتها الحكومية لهجوم إلكتروني كبير والان مع التفاصيل
الخميس 17 ديسمبر 2020
أكدت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء أن حملة تسلل إلكتروني في الآونة الأخيرة أصابت شبكاتها، وقالت إنها "كبيرة ومستمرة".
وقالت مصادر مطلعة هذا الأسبوع إن متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين، وإن هناك مخاوف من أن تكون عمليات التسلل التي اكتشفت حتى الآن ليست إلا كقمة جبل الجليد.
وقال بيان مشترك أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية "هذا وضع آخذ في التطور، وبينما نواصل العمل على فهم نطاق الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الاختراق أثر على شبكات داخل الحكومة الاتحادية".
وأضاف البيان "على مدى الأيام القليلة الماضية، أصبح مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على دراية بحملة أمنية إلكترونية كبيرة ومستمرة".
وأوضح "يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي ويجمع المعلومات من أجل تحديد وملاحقة وتعطيل الجهات المسؤولة عن التهديد".
وكان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين قد قطع زيارة أوروبية يوم الثلاثاء وعاد إلى واشنطن للتعامل مع الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تؤكد تعرض شبكاتها الحكومية لهجوم إلكتروني كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.