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شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. قوات النخبة الحضرمية شرعية بقرار رئاسي.. ومصدر يكشف ما وراء الاستهداف الممنهج والان مع التفاصيل
الخميس 17 ديسمبر 2020
كشفت مصادر خاصة بحضرموت بأن قوات النخبة الحضرمية هي قوات تم إعادة تشكيلها من قبل قوات التحالف العربي وتحت إشراف الإمارات العربية المتحدة وبتمويل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ودعم تقني من قوات الولايات المتحدة لتحرير مدينة المكلا من تنظيم القاعدة.
وأضاف المصدر بأن قوات النخبة الحضرمية شرعية بقرار رئاسي أصدر من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي ، القرار الرئاسي الذي صدر قبل معركة تحرير المكلا ، تشكيل خمسة ألوية من ضمنها لواء حضرموت والريان وشبام والأحقاف والدفاع الساحلي، ناهيك عن الوحدات الفرعية منها شعب المنطقة والشرطة العسكرية الموجودة وأيضا معسكرات تتبع المنطقة، الكل يعلم بها ومنها بارشيد والحمراء والريان والربوة والكتائب الخاصة والرئاسية والتي تتبع المنطقة، فالنخبة ليس مليشيات كم يدّعي البعض وإنما وحدات عسكرية بأرقام وزارية.
وأشار المصدر بأن النخبة الحضرمية بسواعد أبنائها قضت على التنظيمات الإرهابية وحفظت الامن وقطعت الأيدي العابثة بساحل حضرموت بدعم من التحالف العربية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، وصارت مدن الساحل أمنة وعادت الحياة إليها بتلاحم السلطة المحلية مع قوات النخبة والمواطنين وأصبح ساحل حضرموت نموذجا للمحافظات المحررة ، الأمر الذي لم يعجب القوى المعادية التي تنفذ أجندات تركيا وقطر بالمنطقة.
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