شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الداخلية الأمريكي بفيروس كورونا ووضعه بالحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الداخلية ديفيد برنهارت، بـفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أمس الأربعاء. وأضاف المتحدث نيكولاس جودوين لوكالة “رويترز” في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن برنهارت لم تظهر عليه أعراض، وسيواصل العمل وهو في الحجر الصحي.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير الداخلية الأمريكي بفيروس كورونا ووضعه بالحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.