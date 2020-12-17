شكرا لقرائتكم خبر عن «أرابتك» تتقدم للمحكمة رسمياً بطلب إشهار الإفلاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أرابتك القابضة، الخميس، رسمياً، أنها تقدمت للمحكمة بطلب اشهار إفلاس الشركة وبعض شركاتها التابعة وتصفية أموالها وفقاً لقراري الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 30 سبتمبر 2020 و30 نوفمبر 2020، ووفقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة في اجتماع المجلس بتاريخ 30 نوفمبر 2020. وقررت شركة أرابتك القابضة، في اجتماع للجمعية العمومية، أنها ستتقدم في أقرب وقت ممكن بتقديم طلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها.

وقد تم التوصل لهذا القرار بعد انقضاء فترة شهرين من المباحثات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بناء على القرار الذي اتخذه المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2020.

وقرر المجلس أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إعسار رسمية، وأنه بات من مصلحة أصحاب المصلحة في الشركة أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس (شريطة موافقة المحكمة) في أقرب فرصة ممكنة.

ونظراً لوجود أوجه ارتباط بين بعض الشركات التابعة للشركة، فسيتضمن الطلب المقدم للمحاكم أن يتم أيضاً وضع كل من شركة أرابتك للإنشاء، وشركة أرابتك للإنشاءات، والشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة، وشركة أرابتك بريكاست (يشار إليها مجتمعة باسم الشركات المتأثرة) تحت التصفية في نفس الوقت.

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