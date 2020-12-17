كيف يساهم مشروع قطار "المونوريل" فى تيسير الانتقالات؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحد من أهم مشروعات النقل الذكى لخدمة المواطنين فى الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة يأتى مشروع المونوريل الذى سيجرى إدخاله فى مصر لأول مرة، وفى هذا الصدد حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قبل ختام الفصل التشريعى الأول إقرار الاتفاقية التى تهدف إلى تسهيل قرض لأجل من أجل المساعدة فى تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطى قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجى بى مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان تشيس أن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدره 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020، تأكيداً على دعمه للتطوير الذى تشهده البلاد على مستوى منظومة النقل الذكى وبعد التأكد من عدم وجود اعباء على الخزانة العامة، حيث ستقوم هيئة الانفاق بتحمل القرض.

ووصف عصام والى رئيس الهيئة القومية للإنفاق، مشروع المونوريل بأنه نقله نوعية وحضارية، لافتاً إلى مزاياه الهامة فى اختصار الوقت يستهلك، بقوله : طبقا لإحصائية أعلن فى لندن اليوم تؤكد على أن المواطن المصرى يستهلك فى المواصلات 186 ساعة سنويا، ودراسة المونوريل هتنزل من الرقم ده إلى 153 ساعة فى السنة أى أنه اختصر 30 ساعة فى المواصلات".