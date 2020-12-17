لقاء الرئيس السيسي وولي عهد الإمارات وقرارات الحكومة بشأن كورونا أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن قرارات الحكومة بشأن مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وخطة توزيع لقاح "كورونا".

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسي وبن زايد يبحثان الملفات الإقليمية والتصدي للتهديدات الخارجية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بانضمام دولة الإمارات الشقيقة لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، لافتا إلى أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الرئيس السيسي أمس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

وأضاف "الأهرام" أن القمة بحثت أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وفي مقدمتها سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية وأمن البحر الأحمر، وعكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

وشدد الرئيس على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومى المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره، مشيدًا بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والحرص المشترك للمضي قدمًا نجو تطوير هذه العلاقات على المستويات كافة.

وتحت عنوان "توجيه رئاسي بتفعيل التعاون المصري - الأردني - العراقي"، أفادت صحيفة "الأخبار" أن مجلس الوزراء أهمية التعاون المصري - الأردني - العراقي باعتباره من الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

وأشار دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء أمس، إلى توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التحرك الفوري لتفعيل هذا التعاون الثلاثي على الفور.

وأعلنت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تلقيها عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها من الجانب العراقي ضمن آلية "النفط مقابل الإعمار"، مشيرة إلى أنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وحول سبل مجابهة فيروس "كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "خطة حكومية لتوزيع لقاح كورونا"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس "كورونا" والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن.

وأشارت "الأهرام" إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة تشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس، على أن تتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وفي سياق متصل، وتحت عنوان "الصحة العالمية تحذر من انتعاش (كوفيد-19)، ذكرت صحيفة الأهرام أن منظمة الصحة العالمية حذرت من خطر كبير لانتعاش فيروس كورونا المستجد في أوائل 2021، مشددة على ضرورة وضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة إنه بالنظر إلى تطور "كوفيد-19" في أوروبا هناك خطر كبي لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021، ودعا إلى وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي خلال احتفالات الكريسماس.

وفي الجمهورية، أبرزت الصحيفة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وتحت عنون "الكشف الطبي ل6 ملايين تلميذ على مستوى الجمهورية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن فحص 6 ملايين و78 ألفاً و743 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ انطلاقها فى شهر نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ونقلت الجمهورية عن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قوله إن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي صحيفة "الأخبار"، ذكرت الصحيفة تحت عنوان "الحكومة: لا زيادة في رسوم امتحانات الثانوية العامة" أن الحكومة أكدت أمس أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم نفت تلك الأخبار، مشيرا إلى أن الرسوم كما هي دون أي زيادات وتبلغ «202» جنيه في المرحتين الأولى والثانية وتزيد إلى 402 جنيه إذا تكررت محاولات الدخول في المرتين الثالثة والرابعة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت 23 يناير القادم وتكون إجازة نصف العام يوم 6 فبراير وتستمر حتى 18 فبراير لمدة أسبوعين، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والإعدادية يوم 15 مايو 2021 والدبلومات الفنية 29 مايو والثانوية العامة السبت 19 يونيو.