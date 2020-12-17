كورونا في 24 ساعة| 544 إصابة وإجراءات مشددة قبل رأس السنة.. وتوجيهات جديدة للمساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى اليوم.

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