تائب ترامب سيتلقى لقاح فايزر ضد كورونا “على الملأ”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 07:12 صباحاً - منذ 9 دقائق

أعلنت الرئاسة الأمريكية ، الأربعاء، أن نائب الرئيس مايك بنس سيتلقى الجمعة “على الملأ” لقاح فايزر-بيونتيك المضادّ لمرض كوفيد-19 وذلك بعد أيام من بدء الولايات المتّحدة حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشي هذه الجائحة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان مقتضب إن بنس وزوجته كارين “سيتلقيان اللقاح المضادّ لكوفيد-19 أمام الملأ، لتعزيز ثقة الأميركيين باللقاح والتأكيد على سلامته وفعاليته”.

ومن المقرر أن يتلقى بنس وزوجته اللقاح في البيت الأبيض، في حدث يأتي بعد بضعة أيام من انطلاق برنامج تطعيم شامل في الولايات المتّحدة يهدف إلى وقف تفشي جائحة أودت حتى اليوم بحياة أكثر من 300 ألف شخص في هذا البلد.

وفي حين لم يعلن بعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام، متى سيتلقى هذا اللقاح، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيفعل ذلك قريباً، وكذلك فعل الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكيناني إن “الرئيس مستعدّ لتلقي اللّقاح وسيفعل ذلك بمجرد أن يرتأى فريقه الطبي هذا الأمر، لكن أولويته هم العاملون في خط المواجهة الأول” ضد الفيروس.

وحملة التحصين ضد كوفيد-19 التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرّعاية الصحية، الأكثر تعرّضاً لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم حوالي 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنّين، وعددهم حوالي 3 ملايين شخص.

وتهدف الحملة إلى تطعيم 100 مليون شخص بحلول الربيع وكل سكان الولايات المتّحدة بحلول الصيف، لكنّ الأمور ستعتمد كثيراً على ثقة الأميركيين باللقاح.

ووفقاً لخبراء الأوبئة لا بدّ من تطعيم أكثر من 70 بالمئة من الناس، لوقف تفشي الوباء.