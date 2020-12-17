زعيمة اليمين الفرنسى تطالب بعزل تركيا دبلوماسياً والإستعداد لردعها عسكرياً

قالت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، إن تركيا تسعى لإعادة فرض هيمنتها العثمانية على كافة أراضيها التاريخية باستخدام اللجوء للقوة مع كل شيء وضد كل شيء، ويجب أن نأخذ هذه المعطيات في الاعتبار، مضيفة: "يجب أن نعزل تركيا دبلوماسيا ونسلح ونعزز جيشونا لردعها".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى نشأت الديهى، أنه يجب المشاركة في خطة عمل تقوم على محاور عديدة من عزل أعدائنا وردعهم وإحباط خططهم، ويجب المشاركة في رابطة الدول التى انضمت لبعضها حتى نتمكن للتصدى لمخططات تركيا وأخص بالذكر مصر والإمارات واليونان.

وأكدت زعيمة اليمين الفرنسى، ضرورة أن نفرض بعض الشروط على الدول الأوروبية التي تتحفظ بشكل أو بآخر في إدانتها لتصرفات وأفعال تركيا، متسائلة:" لماذا تتراخى ألمانيا في موقفها ضد تركيا؟ هل بسبب الجالية التركية على أراضيها؟".

وعن الهجوم على البارجة البحرية من قبل تركيا، إذا كانت رئيسة لفرنسا، لكنت حذرت أردوغان من إعادة الكرة مرة أخرى لأن فرنسا ستكون حينها في حالة دفاع شرعى ضد هذا النوع من الهجمات، مردفة: "يجب على الصعيد الدبلوماسي أن نعزل تركيا ونسلح ونعزز جيوشنا حتى تتمكن مكن ردع تركيا".

وذكرت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، أنه تم ضخ 40 مليار يورو لتركيا خلال 30 عاما بزعم مكافحة الهجرة غير الشرعية