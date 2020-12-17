الأخيرة له كمسؤول أمريكي.. زيارة مرتقبة لـ"منوشين" بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، زيارة 5 دول بالشرق الأوسط من بينها الإمارات ومصر وإسرائيل.

وإضافة إلى الدول الثلاث تشمل زيارة منوشين كل من قطر والسودان؛ حيث تعد هذه آخر جولة خارجية له كمسؤول بالحكومة الأمريكية.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإنه من المقرر أن تبدأ الجولة في الأسبوع الأول من يناير/كانون ثان.

وتواصل وزارة الخزانة الأمريكية ضرباتها المتلاحقة للنظام الإيران بفرض عقوبات على شخصين و4 كيانات، لدعمها لشركات إيرانية تخضع لعقوبات والإضرار بمصالح واشنطن.

وجرى وضع 4 كيانات على القائمة الأمريكية السوداء لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية لشركة تريليانس للبتروكيماويات التي استهدفتها واشنطن بعقوبات في يناير/كانون الثاني هذا العام.