العراق.. اعتقال 6 إرهابيين في نينوى

سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس، إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون لتنظيم «داعش» في محافظة نينوى. وقالت الوكالة في بيان إن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على 6 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة تحت أسماء وكنى مختلفة».

وأضافت الوكالة أنه «من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم إيداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بمقتل ناشط مدني بهجوم من أسلحة كاتمة للصوت في منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة.

وأطلق مسلحون النار على شخص يقود سيارة مدنية على الطريق بين مدينتي بغداد وكركوك فيما قتل مدني وأصيب آخر بهجوم مسلح في منطقة «جرف النداف» جنوب العاصمة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة النفط العراقية أمس، إخماد حريق في بئر نفطية داخل حقل بشمال البلاد كانت ضمن بئرين استهدفهما تفجير في التاسع من ديسمبر. وجاء في بيان للوزارة أن فرقاً فنية من شركة نفط الشمال الحكومية تمكنت من إخماد النيران في بئر ثانية في حقل «خباز» الذي ينتج 25 ألف برميل نفط يومياً ويقع بالقرب من مدينة كركوك.