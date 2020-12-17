سيف اليزيد - دمشق (وكالات) اتهمت قوات «البيشمركة» الكردية في إقليم كردستان العراق «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا بالمسؤولية عن مهاجمة قواتها في منطقة واقعة عند الحدود مع سوريا.

وحمل وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، سربست لزكين، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس، قوة من «وحدات حماية الشعب» المسؤولية عن التسلل إلى داخل الإقليم ومهاجمة نقطة لقوات البيشمركة في منطقة «سحيلا» الحدودية. وصرح الوكيل بأن 8 مسلحين منتمين إلى حزب العمال الكردستاني حاولوا التسلل عبر حدود الإقليم الكردي، لكن قوات «البيشمركة» حاولت منعهم من ذلك، مضيفاً أن قوة مؤلفة من نحو 60 عنصراً تابعين لـ«وحدات حماية الشعب» هاجمت بعد ذلك مواقع البيشمركة في «سحيلا» بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين الجانبين. وذكر المسؤول أن الاشتباك استمر لنحو ساعتين، مضيفاً أن عناصر المهاجمين «اندحروا وعادوا خائبين».

ووجه لزكين انتقادات شديدة اللهجة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» التي تنتمي «وحدات حماية الشعب» الكردية إليها، متهماً إياها بالخضوع لأوامر حزب العمال الكردستاني، وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالتدخل في الموضوع.

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات بين «البيشمركة» و«حماية الشعب» عند الحدود العراقية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.