رئيس كوستاريكا يشيد بجهود «العالمي للتسامح والسلام»

سيف اليزيد - سان خوسيه (وام) استقبل رئيس جمهورية كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفد المرافق الذي يزور كوستاريكا حاليا.

حضر اللقاء دوارتي باجيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ووزير شؤون الرئاسة الكوستاريكي، وجمعة راشد خميس الرميثي سفير الدولة لدى كوستاريكا، وعدد من أعضاء البرلمان الكوستاريكي.

ورحب الرئيس ألفارادو كيسادا بوفد المجلس شاكرا اختيار كوستاريكا كمحطة لعقد جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام الإقليمية لدول أميركا الجنوبية والوسطى، مشيداً بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام الحثيثة في نشر التسامح والسلام حول العالم، والدور الكبير الذي يقدمه في حشد الجهود لرفع قيم التسامح والسلام بين كافة الشعوب.

وأعرب عن دعمه ودعم بلاده لكل مبادرات المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة وجهوده نحو نشر التسامح والسلام حول العالم، مؤكداً أهمية العمل المشترك مع المجلس بهدف خدمة السلام حول العالم.

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