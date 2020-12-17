شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات صندوق رعاية المبتكرين فى القانون الجديد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عدد من الاختصاصات للصندوق، حيث نص التشريع على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.

ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك، وفيما يلى نستعرض أبرز الاختصاصات وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية:

اختصاصات الصندوق

يعمل الصندوق على دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة المنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى وجه الأخص ما يأتي:

التواصل مع القطاعات المختلفة سواء مدارس، جامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها.

التعاقد مع مكاتب خيرة في المجالات الاقتصادية أو القانونية أو التسويقية للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق.

إنشاء منصات إلكترونية لتلقي الأفكار وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ.

تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وكافة الأماكن، للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه.