روسيا: تسجيل 76 حالة وفاة جديدة بكورونا في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.
وأشارت بيانات المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 10،171 شخصا.
وارتفع المعدل اليومي للوفيات بشكل طفيف الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث توفي 73 شخصا.
وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 708 آلاف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 545 ألف شخص.
يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا بلغ حوالي مليونين و734 ألف حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 48 ألف حالة حتى يوم الأربعاء.
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 2 ديسمبر الجاري ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في البلاد. وبحلول 15 ديسمبر شملت حملة التطعيم كافة الأقاليم الروسية.
من جهته، أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن أكثر من 12 ألف شخص في العاصمة الروسية خضعوا للتطعيم باللقاح.
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