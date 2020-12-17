بقرار المحافظ.. استمرار الدراسة بالقاهرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انتظام الدراسة اليوم الخميس في مدارس العاصمة.

وقال عبدالعال، في بيان، إنه لا تعطيل للدراسة غدا الخميس بمدارس القاهرة.

وتتعرض القاهرة ومجموعة من المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية لموجة من الطقس السيء والتي تتضمن برودة وسقوط أمطار مختلفة الشدة من منطقة لأخرى.