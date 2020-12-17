شكرا لقرائتكم خبر عن المسبار الصيني يعود للأرض بعد رحلة إلى القمر والان نبدء بالتفاصيل
وقالت شينخوا نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن المركبة العائدة هبطت في سيزيوانج، أو دوربود، بمنغوليا الداخلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.
وأطلقت الصين "تشانغ إي-5" يوم 24 نوفمبر، وأنزلت مركبة على القمر في بداية ديسمبر.
وسيجعل نجاح المهمة الصين ثالث دولة فقط تجلب عينات من القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اللذين أطلقا منذ 44 عاما آخر مهمة ناجحة لجلب عينات من القمر.
وكانت المهمة تستهدف جمع كيلوجرامين من العينات، لكن لم يُكشف بعد النقاب عن الكمية التي تم جمعها.
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