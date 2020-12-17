شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 544 إصابة ووفاة 24 بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له أمس، بخروج 269 متعافياً من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافيين منه في البلاد إلى 105719 حالةً.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المصابين (بكوفيد 19) بلغ 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالةً تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة.
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