شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تنفيذ الشق العسكري لـ«اتفاق الرياض» في النهايات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، أمس الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من «اتفاق الرياض» شارف على الانتهاء وفق الخطط المُعدّة.

وأكد التحالف، في بيان صحفي، أمس، أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن «تمت بانضباطية والتزام الطرفين»، مشيرًا إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهّد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

يشار إلى أن التحالف كان قد جدّد قبل أيام التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وتمّ التوافق قبل أيام على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرًا، بينهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

من جهة أخرى، قال نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح: إن الانتهاء من تنفيذ «اتفاق الرياض» له مكاسب وطنية كبيرة من ضمنها توحيد هدف اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، معربًا في هذا السياق عن تقديره للدور الأخوي الصادق للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما بذلوه من جهود مشكورة في هذا الإطار.

وبحسب «واس»، أشاد صالح خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، بدور باريس الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن وإنهاء معاناة المواطنين، مستعرضًا جملة من القضايا والموضوعات الوطنية، وفي مقدمتها النجاحات المُحرزة في تنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.

من جهته، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده الجهود الرامية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ومساندة الجهود الأممية التي تُبذل في إطار تحقيق السلام واستئناف العملية السياسية.