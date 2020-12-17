شكرا لقرائتكم خبر عن إيرانيون يطالبون مجلس الأمن بمعاقبة نظام «الملالي» والان نبدء بالتفاصيل

ينظم الإيرانيون المقيمون في العاصمة النمساوية فيينا من أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مظاهرات احتجاجية بدأت، أمس الأربعاء، يطالبون فيها بتفعيل قرارات مجلس الأمن بفرض عقوبات على نظام الملالي.

ورفع الإيرانيون شعارات ولافتات تدين الانتهاكات الصارخة للاتفاق النووي من قِبَل «الملالي»، والأسلحة والمواقع التي أخفاها النظام الإيراني عن المجتمع الدولي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والأعمال الإرهابية للملالي بصفتهم الراعي الرئيسي للإرهاب بالمنطقة، خاصة في أوروبا، فضلًا عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، ويدعون إلى تنفيذ إجراءات حاسمة وفعّالة خاصة من جانب أوروبا لمواجهة التهديد الذي يشكّله نظام الملالي.

إدانة دولية

وأدانت المقاومة الإيرانية بشدة عمل نظام الملالي الإجرامي بإعدام المعارض السياسي والصحفي، روح الله زم، ودعت إلى إدانة شديدة اللهجة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، خاصة فرنسا، وأكدت ضرورة فرض عقوبات دولية على نظام الملالي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: استيقظ العالم على نبأ إعدام روح الله زم، وإعدامه الجائر عمل مروع.

وقال مستشار وزير الخارجية الأمريكي لين خودوركوفسكي: إعدام روح الله زم وقبله «نويد أفكاري»، وقائمة طويلة من عمليات الإعدام والتعذيب والاختفاء للمعارضين والأقليات والنساء والمدافعين عن البيئة من قبل نظام خامنئي، تذكيرًا بالفظائع النازية وسياسات الأرض المحروقة اليائسة في أيام موتهم.