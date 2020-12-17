شكرا لقرائتكم خبر عن «سرايا المختار» الإرهابية.. ورم إيراني «خبيث» اجتثته أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

توعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تنفذ حملة «ضغوط قصوى» على إيران، بتشديد العقوبات ضد طهران وميليشياتها الإقليمية حتى نهاية تفويضها في 20 يناير، لتصنف، أمس الأول، جماعة «سرايا المختار» ومقرها البحرين «منظمة إرهابية عالمية»، لتلقيها دعمًا من إيران، والتآمر لشن هجمات على عسكريين أمريكيين في البحرين.

ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، بالقرار الأمريكي، لما تشكّله من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم، لافتًا إلى أنه سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب.

موقف «الخليجي»

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحجرف مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ جميع أشكاله وصوره، ورفضه دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

وتأتي الخطوة الأمريكية وسط سلسلة من العقوبات أعلنتها واشنطن مع قرب مغادرة ترامب للبيت الأبيض.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج «سرايا المختار» في البحرين على قائمة التنظيمات الإرهابية، وذلك نظرًا لأنها «تشكل خطرًا كبيرًا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية».

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان: «سرايا المختار» منظمة إرهابية مدعومة من إيران ومتمركزة في البحرين، وتشير التقارير إلى أنها تتلقى الدعم المالي واللوجيستي من الحرس الثوري الإيراني.

تهديد وتآمر

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إنه جرى تصنيف الجماعة ضمن الجماعات الإرهابية «لأنها تمثل تهديدًا كبيرًا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة».

وأضاف في بيان: «الجماعة تآمرت لشن هجمات على عسكريين أمريكيين في البحرين وعرضت مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين».

ويجمّد إجراء الثلاثاء أي أصول لهذه الجماعة في الولايات المتحدة كما يمنع الأمريكيين عمومًا من التعامل معها.

واتهم بومبيو «سرايا المختار» بتلقي دعم مالي ولوجيستي من الحرس الثوري الإيراني المدرج على قائمة واشنطن السوداء.

وأضاف: يخطر هذا الإجراء الجمهور الأمريكي والمجتمع الدولي بأن سرايا المختار تشكل خطرًا كبيرًا لارتكاب أعمال إرهابية. تقوم عمليات إدراج المنظمات الإرهابية بالكشف عن هذه المنظمات وعزلها ومنعها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، كما أنها تساند أعمال إنفاذ القانون التي تتولاها الوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى.

خطوة مهمة

وأصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانًا رحّبت فيه بهذا الإجراء باعتباره «خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي».

وتأسس التنظيم الإرهابي في أواخر 2011، بأوامر من نظام إيران لزعزعة استقرار وأمن البحرين، لتصنفه المنامة تنظيمًا إرهابيًا مسلحًا، في مارس 2012.

ولم تقتصر نشاطات «سرايا المختار» عند التهديدات، بل نفذت عمليات إرهابية، أدت إلى مقتل أفراد أمن بحرينيين، ففي 2016 قضت محكمة بالسجن وإسقاط الجنسية عن أشخاص متهمين بالانضمام لهذه «الجماعة الإرهابية»، بعد إدانتهم بتُهم تشمل المشاركة في أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص ومحاولة إحداث تفجير وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذًا لغرض إرهابي.