شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست».. مسار «ضيق» ينتهي في يناير والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أمام البرلمان الأوروبي «لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سوف يكون هناك اتفاق أم لا»، وتابعت «ولكني أستطيع أن أقول إن هناك مسارًا للتوصل لاتفاق الآن، المسار ربما يكون ضيقًا، ولكنه موجود».
يشار إلى أنه تم إحراز تقدم بشأن ضمان معايير المنافسة النزيهة، مثل القواعد المتعلقة بالمساعدات الحكومة أو معايير الحد الأدنى للعمالة والشؤون البيئية، وما زالت التحديات تكمن في كيفية ضمان منافسة نزيهة في المستقبل.
وقالت فون دير لاين: إنه تم بصورة كبيرة التوصل لحل للقضايا المتعلقة بالحوكمة.
ومع ذلك، ما زالت قضية المصايد مصدر خلاف.
وأوضحت فون دير لاين: بصراحة، في بعض الأحيان يشعر المرء بأننا لا نستطيع التوصل لحل لهذه المسألة، مضيفة «إن الأيام المقبلة سوف تكون حاسمة».
يذكر أن أمام بريطانيا أسبوعين فقط قبل أن تنتهى المرحلة الانتقالية ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي أبقت على لندن ضمن السوق الأوروبية الموحدة عقب الخروج من الاتحاد رسميًا في نهاية يناير الماضي.
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