خامنئي يعاود الالتفاف.. الخنوع والركوع ديدنهم

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ورفضت إيران إعادة التفاوض حول الاتفاق، كما خرقت ما ينص عليه الاتفاق النووي من الالتزام بألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم مستوى 3.67% في يوليو 2019. وارتفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5% ولا يزال عند هذا المستوى منذ ذلك الحين. ويمكن استخدام اليورانيوم الذي يُخصب إلى مستويات أعلى في صناعة قنبلة نووية. رغم ذلك، بمجرد الوصول إلى تخصيب بمستوى 20%، يكون من الأسهل من الناحية التكنولوجية الوصول إلى المستوى المطلوب من النقاء. كما أعلنت طهران أنها لن تستمر في الانصياع لأي من القيود التي يفرضها الاتفاق النووي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي إن إيران لديها أكثر من 12 ضعف كمية اليورانيوم المخصب التي يسمح بها بموجب الاتفاق النووي. ومع بدء العد التنازلي لبايدن وفريقه لتولي شؤون الحكم، يتزايد الحديث في المنطقة العربية عن التغييرات التي قد تطرأ على السياسة الأمريكية تجاه المنطقة وقضاياها، وتحديدا الملف الايراني، كون المنطقة واحدة من أكثر مناطق النفوذ الأمريكي، بملفاتها الساخنة، وأزماتها التي قد تدخل في حالة استقطاب إقليمي حاد.
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