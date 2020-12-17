شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: تصرفات تركيا تشكل خطرا على الناتو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتبر زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مايكل ماكول ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، أمس (الأربعاء)، أن تصرفات تركيا تشكل خطرا على الناتو.

وأعرب إنجل وماكول في بيان مشترك عن قلقهما العميق بشأن تصرفات تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان والتي تعرض حلف الناتو والمنطقة وسيادة القانون في تركيا للخطر.

وذكر البيان: «نشعر بقلق بالغ من التهديد الذي يمثله سلوك تركيا الاستفزازي المتزايد على علاقتنا الثنائية، ولحلف الناتو، وللمنطقة».

وشدد البيان على ضرورة وقف أفعال أنقرة المزعزعة للاستقرار، مؤكدين ضرورة أن تعمل واشنطن مع حلفائها وشركائها الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي لمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل مطالبة تركيا بتغيير مسارها.

وحث المسؤولان البارزان أردوغان على وضع حد للسلوك الاستفزازي والالتزام بقيم حلف الناتو.

وانتقد البيان المشترك الإجراءات التي اتخذتها تركيا وأثارت قلق واشنطن، ومنها شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 الذي يقوض العمل الدفاعي للحلف.

كما انتقد البيان العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية التي تهدد جهود مكافحة «داعش»، وقيام الجماعات المدعومة من أنقرة في شمال سورية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكر البيان تأجيج أردوغان نيران الصراعات العالمية الأخرى، إذ أرسل المرتزقة السوريين إلى ليبيا وناغورنو كاراباخ.