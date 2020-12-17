محافظ سوهاج يتفقد مصابى حادث دارالسلام بالمستشفى الجامعي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مساء أمس الأربعاء، مصابي حادث التصادم الذي شهده الطريق الزراعي الشرقي بمركز دار السلام أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي، للاطمئنان عليهم، بحضور الدكتورة رجاء حسين القائم بعمل وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمدي سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعي.

واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة، ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مقدمًا خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث.

ولقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، مساء الأربعاء، في حادث تصادم شهده الطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط – سوهاج"، دائرة مركز دار السلام جنوبي المحافظة.

وضمت قائمة المتوفين كل من "حاتم. ف" 23 عامًا عامل، "أحمد. ا" 19 عامًا عامل، "فارس. ع" 30 عامًا عامل، "وليد. م" 24 عامًا عامل، "الأنور. ع" 50 عامًا عامل، "حسام. ا" 24 عامًا عامل، ويقيمون البلابيش دائرة مركز دار السلام.

بينما أصيب في الحادث كل من "عبدالرحمن. ر" 28 عامًا عامل، "محمود. ح" 30 عامًا عامل، "محمود. ع" 35 عامًا عامل، "منصور. أ" 24 عامًا عامل، "نجم الدين. ع"50 عامًا عامل، "تاج الدين. ج" 69 عامًا عامل ويقيمون بمحافظة قنا مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم على الطريق الشرقي أمام قرية البلابيش بناحية قرية الكشح دائرة مركز دارالسلام بين سيارة أجرة "ميكروباص" وبين أتوبيس نقل جماعي "سوبر جيت" 2088 أتوبيس عام قنا.

جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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