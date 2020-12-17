بايدن سيواصل استخدام سلاح العقوبات الأمريكية

ذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لن يخجل من استخدام السلاح المفضل للرئيس دونالد ترمب - العقوبات - وهو يسعى إلى إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية.

مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ بسرعة في إعادة ضبط نهج قوة ترمب، بينما يستغرق بعض الوقت للتداول قبل إجراء أي تغييرات كبيرة مع أهداف عقوبات كبرى مثل إيران والصين، عندما يتولى منصبه في 20 يناير. وسيكون التحدي الذي يواجهه هو تحديد العقوبات التي يجب الاحتفاظ بها وأيها يجب التراجع عنه وأيها يجب توسيعه. وسيوضح بايدن أن العقوبات ستظل أداة مركزية لقوة الولايات المتحدة.

إعادة تعديل

قال شخص مقرب من فريق بايدن الانتقالي: «لن يكون ذلك انسحابًا أو دفعًا للأمام». «سيكون إعادة تعديل في استخدام أداة العقوبات».

ومن بين الاحتمالات المبكرة، وفقًا لمصدرين، رفع العقوبات التي فرضها ترمب في سبتمبر على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقها في ما إذا كان الجيش الأمريكي قد ارتكب جرائم حرب في أفغانستان، وهي خطوة ندد بها الحلفاء الأوروبيون.

وقال شخص مطلع على الأمر إن بايدن قد يضاهي العقوبات البريطانية والأوروبية ضد الروس بسبب تسميم ناقد الكرملين أليكسي نافالني. ونفت موسكو أي تورط لها. ولم يصدر عن فريق بايدن أي تعليق رسمي.

عقوبات جديدة

إضافة إلى تحديات بايدن، حافظ ترمب على إيقاع طبول من العقوبات في الأيام المتبقيه لإدارته، فمنذ توليه منصبه، استخدم العقوبات كرد فعل على المشكلات الدولية التي تتراوح بين الأنشطة العسكرية الإيرانية إلى الترسانة النووية لكوريا الشمالية إلى الأزمة السياسية في فنزويلا.

أصدرت إدارة ترمب حوالي 3800 «تسمية» جديدة للعقوبات مقارنة بـ 2350 في الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما، مع الموافقة على عمليات شطب أقل بكثير، وهي الوسيلة التي تكافئ بواسطتها واشنطن أولئك الذين يغيرون سلوكهم، وفقًا للأرقام التي جمعها مركز الأمريكيين الجدد. مركز الفكر الأمني. في الوقت نفسه، كانت إدارته رائدة في فرض حظر التأشيرات الأمريكية، حيث فرضت عقوبات على أكثر من 200 مسؤول أجنبي مع عقوبات سفر نادرًا ما كانت تُستخدم قبل ترمب، وصعدت بشكل حاد من استخدام ما يسمى بالعقوبات الثانوية .