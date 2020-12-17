شكرا لقرائتكم خبر عن 35 قتيلاً خلال المواجهات بين «طالبان» والشرطة الأفغانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل نحو 35 شخصاً، بينهم 18 شرطياً، خلال اليومين الماضيين في معارك بين القوات الأمنية ومسلحين من حركة «طالبان» التي شنت هجمات على نقاط تفتيش في شمال وجنوبي البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون، أمس الأربعاء، في وقت توقعت الأمم المتحدة ارتفاع عدد من يحتاجون إلى مساعدتها في هذا البلد إلى خمسة ملايين في العام المقبل بسبب تزايد المواجهات والجائحة. كما دعت موسكو إلى استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية لإحلال السلام ومواجهة الإرهاب في أفغانستان.

واقتحم مسلحون من «طالبان»، وسيطروا لفترة وجيزة على حاجزين على مشارف بولي خمري، عاصمة ولاية بجلان شمالي البلاد.

ونقل القتلى وخمسة جرحى إلى مستشفى الولاية، وأكد المتحدث باسم شرطة الولاية أحمد جاود بشرات الهجوم.

وأكدت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي في إطار موجة أعمال عنف تهز البلاد، منذ الأسابيع القليلة الماضية.

وفي حادثة منفصلة، أمس، قتل خمسة عناصر أمنيين، و17 عنصراً من «طالبان» عندما تصدت قوات الحكومة لهجوم في ولاية أوروزجان جنوبي البلاد. وعلى الرغم من انخراط «طالبان» في محادثات سلام مع الحكومة لطي صفحة الحرب، فإن أعمال العنف تتصاعد في أنحاء أفغانستان.

في سياق آخر، أكد مسؤول في الأمم المتحدة، أمس الأول، أن المنظمة الدولية ستضطر حسب توقعاتها إلى مساعدة خمسة ملايين أفغاني إضافي في 2021 مقارنة بالعام الجاري، بسبب تزايد المواجهات وجائحة كورونا.

وقال المسؤول الأممي راميش راجاسينجهام في مؤتمر صحفي: «إن الحاجة تتزايد والحصول على المساعدات ضرورة ملحة»، مشيراً إلى فصل الشتاء القاسي جداً في هذا البلد. ولفت إلى أن زيادة الاحتياجات تأتي من أزمة «كوفيد- 19»، والمواجهات المتزايدة ونزوح السكان.

وقال راجاسينجهام: «ننتقل من وضع طلبنا فيه دعما لنحو 11 مليون شخص لعام 2020، إلى تقديرات تشير إلى أنهم سيكونون 16 مليوناً العام المقبل».

إلى ذلك، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تتوقع مع وصول إدارة جو بايدن، استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية بشأن أفغانستان، لإحلال السلام في البلاد. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: «في السنوات الأخيرة، أقيم حوار بناء كامل بين بلادنا والولايات المتحدة حول قضايا التسوية السلمية في أفغانستان»، مشيرة إلى الاتصالات المنتظمة السابقة على مستوى الممثلين الخاصين للبلدين بشأن أفغانستان.

وأضافت زاخاروفا: «نأمل مع وصول الرئيس الأمريكي الجديد إلى السلطة، استمرار الاتصالات الروسية الأمريكية بهدف تحقيق السلام في أفغانستان في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تحييد تهديدات الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات من هذا البلد». ( وكالات)