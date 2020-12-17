شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تشدد القيود خشية موجة «كورونا» جديدة بعد الأعياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر كبير لانتعاش الوباء في أوروبا مع أوائل2021 وأوصت بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام، فيما تشهد دول القارة سلسلة قيود جديدة، وأغلقت لندن المطاعم والمقاهي للمرة الثالثة خلال عام، فيما سجلت الولايات المتحدة أكثر من ربع مليون إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وباتت مستشفيات جنوب كاليفورنيا تعاني شحاً في الأسرّة جراء تصاعد الإصابات.

وقال الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان له أمس: «بالنظر إلى تطور وباء كورونا في أوروبا، هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في مطلع عام 2021» داعيا الأوروبيين إلى وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي خلال احتفالات نهاية العام.

ونصحت الصحة العالمية بتنظم اللقاءات في الهواء الطلق. وأوضحت: «قد يبدو وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي في ظل وجود الأصدقاء والعائلة مزعجاً، لكن ذلك يضمن بقاء الجميع آمنين وسالمين».

إغلاقات وقيود

وأغلقت مطاعم لندن أبوابها للمرة الثالثة منذ بدء تفشي وباء «كوفيد- 19»؛ إذ وضعت العاصمة البريطانية وبعض مناطق جنوب إنكلترا تحت أعلى مستوى إنذار وفرضت فيها أشد القيود. وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أصبح 34 مليون شخص في إنجلترا يخضعون لإنذار «مرتفع جداً»، وهو ما يساوي 61% من سكان إنجلترا.

وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية غير مسيطر عليها بالكامل خلافاً للموجة الأولى في الربيع الماضي. وفرضت ألمانيا إغلاق المتاجر غير الضرورية حتى العاشر من يناير/كانون الثاني، ما أثار صدمة في البلاد؛ حيث لم تغلق المحال منذ الموجة الوبائية الأولى في الربيع. وفي برلين، تهافت السكان على المتاجر ووقفوا في طوابير في وسط المدينة لشراء حاجيات عيد الميلاد قبل الإغلاق.

في الدنمارك، ستتوسع إجراءات العزل الجزئي السارية في ثلثي مناطق البلاد وسيتم إغلاق المدارس والمطاعم والمراكز الرياضية والأماكن الثقافية، وسجلت السلطات ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات.

وفي هولندا، دخل الإغلاق لمدة خمسة أسابيع حيز التنفيذ حتى 19 يناير، وفي فرنسا؛ حيث تواصل وتيرة الإصابات ارتفاعها، فرضت السلطات حظر تجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً كل ليلة، وتبقى والمطاعم والمسارح وقاعات العروض ودور السينما والمتاحف مغلقة.

وفي إسبانيا وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الوضع بأنه «مقلق» بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات في الأيام الأخيرة وهو لم يستبعد تشديد القيود بمناسبة عيد الميلاد.

ربع مليون إصابة في أمريكا

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الأول، نحو ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد- 19»، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.

ودق حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ناقوس الخطر، بقوله إن نسبة الأسرة الشاغرة في أقسام العناية الفائقة في عموم جنوب الولاية انخفضت الثلاثاء إلى 1.7%. وأوضح: «طلبنا خمسة آلاف كيس إضافي للجثث مخصصة بشكل خاص للوس أنجلوس وسان دييغو». وتابع: «لا أريد إخافة الناس، لكنه مرض قاتل».

ووفق خبراء في مجال الصحة، فإن المستشفيات ستضطر إلى وضع المرضى في أقسام أخرى أقل ملاءمة لأوضاعهم الصحية الحرجة، ما يزيد من خطر وفاتهم.

وقالت مديرة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس الطبيبة باربرا فيرير: «قد يعتقد الكثير من الناس بأنه لا داعي للقلق لأنه بإمكان المستشفيات دوماً أن تضيف أسرّة جديدة. الحقيقة هي أن كل سرير يتطلب مقدمي رعاية يتمتعون بمهارات وتدريبات عالية»، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تعاني أيضاً الإجهاد. (وكالات)

بومبيو يخضع للحجر الصحي

جاءت الفحوص التي أجريت لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سلبية لمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد، لكنه سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بالفيروس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الأربعاء إن الفريق الطبي للوزارة يتابع عن كثب حالة بومبيو. وأحجم المتحدث عن تحديد الشخص الذي خالطه بومبيو معللاً ذلك بأسباب تتعلق بالخصوصية. (رويترز)

البحرين: التطعيم مجاني واختياري للمواطنين والمقيمين

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأربعاء، إن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد. فيما أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عن وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة وأن التوزيع سيتم قريباً.

وقال العاهل البحريني، الذي بادر بتلقي التطعيم، أمس، «ستبدأ البحرين قريباً بتنفيذ حملتها الوطنية؛ لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختيارياً لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين». وأضاف: في كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بيومها الوطني، «كلنا أمل نحن مقبلون قريباً على عودة الحياة إلى طبيعتها؛ بل وأفضل من سابق عهدها»، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وفي الرياض، قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن المملكة تسلمت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19، صباح أمس الأربعاء، وستبدأ بتوزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وطلب الربيعة من المواطنين والمقيمين بالسعودية التسجيل للحصول على اللقاح، وأكد مجدداً أنه سيكون بالمجان لجميع من في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة «مأمونية وفاعلية اللقاح، نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية إضافة إلى أجسام مضادة مستمرة». كما أوضحت أن لقاح «كوفيد-19» سيكون متاحاً بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أنه سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة. (وكالات)

أمريكا تجيز فحص ال «20 دقيقة» المنزلي ل «كورونا»

رخّصت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بتسويق أول فحص منزلي سريع لكوفيد-19 سيُباع بدون وصفة طبية وتظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة. وهذا الفحص الذي طوّرته شركة إليومي ومقرّها كاليفورنيا سيباع بحوالي 30 دولاراً. وتخطط الشركة لطرح ثلاثة ملايين وحدة منه في يناير 2021، وملايين أخرى في الأشهر اللاحقة. وقال ستيفن هان، مفوّض الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء، إنّ ترخيص الاستخدام الطارئ يمثّل «معلماً رئيسياً».

وتابع «نحن نساعد في توسيع وصول الأمريكيين إلى الفحوص، وتقليل العبء على المختبرات وإمدادات الاختبار، وإعطاء الأمريكيين المزيد من خيارات الاختبار من راحة وسلامة منازلهم». ويعتمد الاختبار على رصد الأجسام المضادة، بمعنى أنه يعمل عن طريق الكشف عن جزيء سطحي لفيروس كورونا، على عكس فحص «بي سي آر» الأكثر شيوعاً.

ولا يتضمن الاختبار المنزلي إدخال أداة التحليل بعمق في الأنف وبالتالي فهو أكثر راحة في الاستخدام الذاتي.

وذكرت وكالة الغذاء والدواء أنّ الفحص المنزلي حدّد بشكل صحيح 96 في المئة من العيّنات الإيجابية و100 في المئة من العيّنات السلبية.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون أية أعراض، حدّد الاختبار بشكل صحيح 91 في المئة من العيّنات الإيجابية و96 في المئة من العيّنات السلبية.

ويتّصل الاختبار المنزلي بتطبيق على الهواتف الذكية للمستخدم لتفسير النتائج.

(وكالات)