شكرا لقرائتكم خبر عن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لحملة تطعيم منسقة «في نفس اليوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي ال27 ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19«في اليوم نفسه» عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية ضوءاً أخضر للقاح الذي طورته شركة «فايزر- بايونتيك»، في وقت قالت فيه الصين إنها تعتزم استيراد مئة مليون جرعة من لقاح «بايونتيك».

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة عبر الفيديو بشكل عام «أخيراً في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور إنها مهمة ضخمة». وأضافت: «دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن حملة التطعيم هذه معاً في الدول ال27 على أن تبدأ في نفس اليوم».

تسريع الموافقة

وبضغط من ألمانيا، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستنظر في 21 كانون الأول/ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المحدد، في مصير لقاح فايزر- بايونتيك. وبعد نظر رأي الجهة المنظمة والتشاور مع الدول الأعضاء وستكون المفوضية الأوروبية قادرة على إصدار ترخيص التسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي قرابة عيد الميلاد.

وقالت فون دير لايين «بالإجمال، اشترينا جرعات (من اللقاحات) أكثر مما هو مطلوب للجميع في أوروبا» من خلال عقود مع مختبرات مختلفة من أجل تكوين «مجموعة متنوعة» من اللقاحات قيد التطوير. وأضافت: «بنفس الطريقة التي اجتزنا فيها هذا الوباء في ظل الوحدة، دعونا نتعهد معاً ونتحد جميعاً في القضاء على هذا الفيروس الرهيب».

الصين تستورد

من جهة ثانية، أعلنت مجموعة «فوسونفارما» الصينية أنها ستستورد العام المقبل مئة مليون جرعة من لقاح «فايزر» المضاد لكوفيد-19، على الرغم من أن بكين تعد لقاحاتها الخاصة. وحصل لقاح «فايزر» الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مجموعة «فايزر» الأمريكية على ترخيص في العديد من البلدان بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة حيث بدأ التلقيح.

وتعمل مختبرات صينية أيضاً على لقاحات تجريبية بدأ توزيعها على نطاق واسع في البلاد على الأشخاص الأكثر تعرضاً للإصابة لكنها لم تحصل بعد على ضوء أخضر رسمياً من السلطات لتسويقها. وفي بيان أرسلته إلى بورصة هونج كونج، قالت «فوسونفارما» إن «فايزر» ستؤمن لها «مئة مليون جرعة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في الصين القارية في 2021».

وأوضح البيان: إن المجموعة الصينية ستدفع 250 مليون يورو مقدماً لتتسلم خمسين مليون جرعة. وستتقاسم المجموعتان الأرباح المحققة من بيع اللقاح في الصين القارية وكذلك في هونج كونج وماكاو، على أن يذهب الثلثان للمجموعة الصينية والثلث المتبقي إلى «فايزر». (وكالات)