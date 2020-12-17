شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن ..تنوع ورصانة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: المحرر السياسي

في دولة المؤسسات تبقى المحاور الاستراتيجية للسياسة الخارجية وربما الداخلية، ثابتة، بينما تتغير حيثيات صنع القرار وآليات تطويره تبعاً لمقتضيات مرحلية قد تفرضها الانتخابات أو الأحداث الطارئة.

خيارات فريق بايدن الرئاسي قد تعكس رصانته المعهودة لدى المخضرمين من صنّاع القرار وحكمة الشيوخ الذين عركهم الدهر وخبروا تقلبات السياسة وتعقيدات الإدارة. بينما تعمق التشكيلة في الوقت ذاته الشعور ببعض التروي والهدوء المطلوب بعد شيطنة خلفه دونالد ترامب لعدد من القرارات السياسية خاصة على صعيد العلاقات مع العالم والدور القيادي للدولة العظمى.

لكن هذا الكلام الذي يبدو معسولاً، ينتظر التطبيق العملي بعد أن تدخل الإدارة الجديدة ميدان الاختبار الحقيقي لتشكيلة تنم حتى الآن عن توجهات ترضي الداخل الأمريكي والحلفاء. ويعتقد المراقبون أن متابعة حصاد الإدارة الجديدة يحتاج إلى جرعة أكبر من الصبر، فهناك العديد من المشكلات التي ستستغرق الكثير من الوقت والمال والجهود الجماعية لإصلاحها.

ويبدو حتى الآن أن الرئيس المنتخب يعطي أولوية قصوى لمواجهة الجائحة التي تفتك بأرواح الأمريكيين حيث تجاوز عدد الوفيات 3 آلاف في يوم واحد، كما تركز على قضية المناخ التي اختار لها بايدن جون كيري في أول قرار تعيين صدر عنه. وقال بايدن عقب ظهور نتائج الانتخابات الأولية إنه يعتزم بناء إدارة تعكس التنوع والخبرة، حكومة تشبه أمريكا في تنوعها، كما وصفتها نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس.

والحقيقة أن حرص بايدن على التنوع تجلى في اختيار هاريس نفسها وهي من أصول إفريقية، لمنصب نائب الرئيس التي اعتبرها المراقبون «ضربة معلم» في معركة كسب المزيد من الناخبين وسط جو مشحون ومجتمع مضطرب منذ انطلاق حملة «حياة السود مهمة».

فريق نسائي

ويدرك بايدن وفريقه أهمية الخبرة وسرعة الحركة في تهدئة المشاعر العامة وفي نجاح جهود إعادة توحيد الشعب الأمريكي. ولعل هذا ما يفسر اختيار فريق تواصل وتنسيق رفيع المستوى كله من النساء وهي أول مرة يشهد فيها البيت الأبيض مثل هذه الحظوة للسيدات في مركز صناعة القرار الأمريكي. ويتوقع المراقبون أن تمتاز الكثير من البيانات والمؤتمرات الصحفية والاتصالات بدرجة عالية من الاحترافية والدقة.

وقد اختار بايدن أنتوني بلينكين، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما لمنصب وزير الخارجية وهو المنصب الذي يعتمد عليه إلى حد كبير مشروع استعادة الولايات المتحدة هيبتها ودورها القيادي على الصعيد العالمي. وقد تعهد الوزير المرشح بدعم التحالفات الدولية وإعادة بناء الجهود الدبلوماسية الأمريكية. ولا شك أن اختيار بلينكين يؤشر إلى بدء مرحلة جديدة وتحول متوقع في السياسة الخارجية بعيداً عن تخبط إدارة ترامب. ومن المرجح أن يدعم العديد من الجمهوريين هذا الاختيار.

ويبدو أن طريق بايدن في الاختيار ليس مفروشاً بالورود. فقد حذره التقدميون والليبراليون علانية من أنه لا يستطيع حصر المناصب العليا في أنصار الوسط أو أصدقائه، وطالبوه بالتنوع الإيديولوجي والعرقي. وقد اضطر لتغيير خياره الخاص بالنائبة مارسيا فادج، وهي من ولاية أوهايو، من وزارة الزراعة إلى الإسكان والتنمية بعد أن تعرض لضغوط شديدة من قبل حلفائه في الكونجرس بسبب دور وزارة الزراعة في مكافحة الجوع. ورغم أن الخطوة تعتبر إضافة مهمة إلى عملية التنوع العرقي في التشكيلة الحكومية، لكنها تنطوي على إرباكات سياسية قد لا يكون توقيتها مريحاً.

وبدلاً من تكليف إليزابيث وارين بمسؤولية السياسة المالية، وهي الخبيرة المخضرمة في قوانين الإفلاس وحماية المستهلك وأقدم عضو في مجلس الشيوخ، اختار بايدن الخبيرة الاقتصادية جانيت يلين وزيرة للخزانة. ومعروف أن يلين قادت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2014-2018. وقد لقي تكليفها ترحيباً قوياً من المحافظين الذين يؤيدون شخصية من المرجح أن تتبنى الوسطية في سياساتها المالية.

وبعد مشاورات مكثفة أعلن بايدن عن تسمية لويد أوستن، وهو جنرال متقاعد، مرشحاً لمنصب وزير الدفاع. ولكن تعيينه رسمياً متوقف على موافقة الكونجرس على التنازل عن شرط يفرض على العسكريين المتقاعدين الانتظار سبع سنوات بين ارتداء الزي الرسمي والترشح لشغل منصب وزير الدفاع، وليس لدى أوستن سوى أربع سنوات. وفي حال أقر الكونجرس تعيينه فسوف يكون أول أمريكي أسود يشغل المنصب. يذكر أن الكونجرس منح الجنرال جيمس ماتيس، مثل هذا التنازل. ويبدو أن كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أقل حرصاً على تكرار هذا الاستثناء.

واختار بايدن رون كلاين، مستشاره الخاص منذ فترة طويلة، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض وهو معروف بخبرته المعمقة في القضايا الحكومية. وقد حظي التعيين بالثناء والتقدير من كافة الأطراف خاصة الليبراليين حيث يعكس حرص الرئيس الجديد على الاستقرار والكفاءة والبراغماتية.

لكن الاستقطاب الحزبي في البيت الأبيض قد يفرز ظواهر ذات طبيعة خاصة تفرضها عملية إثبات الوجود كما في حالة اختيار نيرا تاندين لمكتب الإدارة والميزانية، وهي المعروفة بسلوكها المثير للجدل وهجماتها اللاذعة على تويتر.

واتهم الجمهوريون خلال السباق الرئاسي جو بايدن بتحويل الولايات المتحدة إلى دولة «اشتراكية» من خلال هيمنة نشطاء الحزب الديمقراطي على قراراته وإن يكن بدرجة أقل من حماسة بيرني ساندرز، وهي التهمة التي كررها الرئيس ترامب قبل أيام في معرض هجومه على الرئيس المنتخب.

لكن خيارات بايدن أحبطت التقدميين من الديمقراطيين الذين كان نصيبهم من التعيينات أقل من نصيب المحافظين وأن أياً من الشخصيات التي اختارها بايدن لا يتحمس له هؤلاء.

ومن الواضح أن ثنائي بايدن-هاريس والشخصيات النافذة من حولهما مصممون على عدم تكرار أخطاء عام 2009، حيث أظهر طاقم الإدارة من الديمقراطيين احترامهم لخيارات أوباما في دورة رئاسته الأولى.

ومع ذلك، هناك توتر متصاعد لا يمكن تجاهله. عندما يستجيب بايدن لرغبات هؤلاء النشطاء، يبدو أنهم يوجهونه للخوض في بعض من أصعب معارك إثبات الوجود، التي لا تضمن الانتصارات بأي حال من الأحوال. وقد ينتهي الأمر بالرئيس الجديد عند التركيز على شعارات الحملة الانتخابية التي أوصلته إلى البيت الأبيض، إلى الإضرار بقضاياهم على المدى القصير، خاصة إذا لم يتمكن العديد من المرشحين للمناصب الوزارية من عبور خط النهاية.