شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست».. متاهات وبارقة أمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

في أحدث التطورات على صعيد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلن الجانبان التوصل لاتفاق حول مجموعة ترتيبات تتعلّق بإيرلندا الشمالية، بعد بريكست، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني عن اتفاق على استئناف المفاوضات مجدداً.

قال مكتب جونسون، في بيان مشترك مع المفوضية الأوروبية، إن رئيس الوزراء البريطاني يعتزم التوجه إلى بروكسل، خلال أيام، للقاء رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، بعدما تبين أن ظروف التوصل إلى اتفاق لا تزال غير متاحة. وقد طلب إلى الوفود الاستعداد لجولة مفاوضات جديدة خلال الأيام المقبلة في بروكسل.

واعتبرت إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق حول الترتيبات المتعلقة بإيرلندا الشمالية يشكّل بارقة أمل، ويعزز فرص التوصل لاتفاق تجاري أوسع نطاقاً.

وقد تم التوصل لاتفاق مبدئي حول الترتيبات الحدودية لإيرلندا الشمالية، يشمل عبور البضائع من بريطانيا إليها، ومنها إلى السوق الأوروبية الموحدة.

الظروف المناسبة

والحقيقة أن الحديث عن «عدم توفر الظروف المناسبة» لإبرام اتفاق، لا يشكل مفاجأة لأحد. فقرار الانفصال الذي بني على استفتاء، رجح الانفصال بأغلبية ضئيلة جداً، يشكل منعطفاً في تاريخ بريطانيا التي ارتبطت مع القارة الأوروبية بكم هائل من الاتفاقات السياسية والاقتصادية، شملت مختلف المجالات، وتجد نفسها اليوم تحت ضغوط هائلة لإعادة صياغة الغالبية العظمى من تلك الاتفاقيات في زمن قياسي.

ومن المفترض أن يتم الانفصال نهائياً، خلال أيام، مع بداية يناير/كانون الثاني المقبل، ما يعني أن بريطانيا سوف تفقد حقوق الدخول إلى السوق الأوروبية المشتركة، وتخسر عضوية الاتحاد الجمركي، ناهيك عن فقدان ميزة الشريك التجاري الأول التي عادت على الشركات البريطانية بفوائد لا تحصى.

ويُجمع المراقبون على أن عدم التوصل إلى اتفاق، وخروج بريطانيا بدونه، سيكون شديد الضرر على الاقتصاد البريطاني. وكشف بحث أجرته جامعة لندن صدر عام 2018، عن أن عودة بريطانيا إلى نظام المراقبة الحدودية، وفرض التعرفة الجمركية، يكلف الاقتصاد البريطاني فوق ما تكبدت حكومة لندن من خسائر، نتيجة تفشي فيروس كورونا الذي كانت أول دولة تعتمد لقاحاً له، وتبدأ في تلقيح مواطنيها.

وتدرك الحكومات البريطانية التي تعاقبت على إدارة عملية الانفصال منذ الاستفتاء، حجم تلك الأضرار وتتحدث عنها صراحة. فقد كشفت الدراسة المذكورة أن الناتج الإجمالي البريطاني سوف يتراجع بنسبة 7.6% على مدى خمسة عشر عاماً، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأفادت الدراسة بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري سيخفض وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني من الوباء العام المقبل بنسبة 50% ليصل إلى 4,4% مقارنة بنسبة 10,1% في حال وجود اتفاق.

ويبدو أن المرجح حتى هذه اللحظة الخروج بلا اتفاق. ولا تزال نقاط الخلاف عالقة حول حقوق صيد السفن الأوروبية في المياه البريطانية، وحول قواعد لعبة المنافسة بين الشركات الأوروبية والبريطانية، فضلاً عن خلافات عميقة حول آليات فض المنازعات وحل الخلافات التي من المتوقع أن تشكل عنواناً للمرحلة الأولى بعد الانفصال.

ويأتي الخروج في توقيت حرج، بالنسبة للكثير من مكونات الاقتصاد البريطاني الذي سوف يخضع من جديد لقواعد منظمة التجارة العالمية التي قد تعني رسوماً جمركية مرتفعة على شريحة واسعة من المنتجات تشمل اللحوم وقطع السيارات والمعدات الثقيلة وتجهيزات المصانع والقائمة تطول.

ضغوط على الحكومة

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط كبيرة من أصحاب الشركات ونقابات العمال، منذ أربع سنوات مضت على الاستفتاء، كي تجنب البلاد الخروج من دون اتفاق. وقال طوني دانكر رئيس اتحاد الصناعات البريطاني: «يبدو أننا وصلنا نقطة الحسم، لا شك أنها لحظات محبطة، وليس بوسع الشركات القيام بأي شيء، إنه عمل الحكومة».

وتخشى أوساط النقابات من أن تتعرض قطاعات الأعمال والشركات لاضطرابات، في ظل إغلاق الحدود، حيث تم إنشاء أكثر من عشرة مواقف للشاحنات عند الحدود، تحسباً لطوابير الانتظار التي تفرضها إجراءات العبور في ظل الوضع الجديد. وقال توماس بوج الخبير في معهد «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، إن الاضطرابات واقعة لا محالة في المرحلة الأولى، حيث تسابق الشركات الزمن للتعرف إلى القوانين والاجراءات الجديدة ومتطلبات الحركة من وإلى بريطانيا.

وقد يكون قطاع الخدمات المالية مصدر صداع آخر، يفرض على الجانبين التوصل سريعاً إلى آليات تسوية مؤقتة، ريثما يتم إرساء قواعد العمل في القطاع استناداً إلى ما تسفر عنه المفاوضات، سواء تم التوصل إلى اتفاق للخروج أو تم الخروج بلا اتفاق.

فقد أكدت كاترين ماجنيس رئيسة مجلس إدارة شركة «سيتي أوف لندن» أن خطة بريكست التي وضعتها الحكومة البريطانية تشكل ضربة حقيقية لهذا القطاع المهم في لندن، لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو.

وأشارت إلى أن 1,4 تريليون جنيه إسترليني (1,85 تريليون دولار، 1,58 تريليون يورو) من الأصول تتم إدارتها في بريطانيا لحساب عملاء أوروبيين، كما أن معظم تعاملات الاتحاد الأوروبي المصرفية والتأمينية تتم في لندن. وسوف يحرم خروج الشركات العاملة في القطاع المالي البريطاني من حقوق العمل بحرية في دول الاتحاد الأوروبي فور خروج بريطانيا من الاتحاد. وقد تعلّمت الشركات والأسواق التعايش مع انعدام اليقين منذ الصدمة التي أثارها تصويت البريطانيين لصالح بريكست أثناء استفتاء عام 2016.

ويتعرّض قطاع صناعة السيارات بشكل خاص للخطر، إذ إنه يصدّر قسماً كبيراً من إنتاجه إلى الاتحاد الأوروبي. وتضمّ بريطانيا على أراضيها شركات مصنعة دولية، تستعد لإغلاق مقارها في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن مصالحها. وقد سارعت شركة نيسان اليابانية إلى القول إن مصنعها في ساندرلاند بات مهدداً.

مماطلة جونسون

وقد أطالت سياسة المجازفة التي اتبعها جونسون أمد مفاوضات بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي حتى اللحظات الأخيرة، ليجد نفسه أمام واحد من خيارين: إما الموافقة على اتفاق هزيل، وإما مواجهة اضطرابات اقتصادية خطيرة، في أوج أزمة كورونا.

ولا يزال يصر على أن البلاد سوف تزدهر حتى في حال الانفصال من دون اتفاق، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تجارية ثنائية مع سائر دول العالم.

وأياً كانت طبيعة الاتفاق، فإن الميّزات التي يوفرها أقل بكثير من تلك التي تحظى بها المملكة المتحدة من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي.