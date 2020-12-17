شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يلتقي هزاع بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في استراحة المرموم بدبي.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد على «تويتر»: «سعدت بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مباركاً له تصدر الإمارات بفضل رؤيته الحكيمة، المركز الأول عربياً في تقرير التنمية البشرية والتوازن بين الجنسين بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحصولها على تصنيفAa2 في الجدارة.. عاشت الإمارات بقادتها وأهلها وطناً للتميز والإنجاز».

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