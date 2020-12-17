شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام مؤسسات طبية هندية إلى مبادرة «ووترفولز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت جمهورية الهند الصديقة إلى مبادرة «ووترفولز» العالمية، بمجمـــوعة من المستشفيات المرموقة التي تحظى بدعم وإشراف القطاع الصحي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والذي يعد من أهم وأكبر القطاعات الفاعلة في الهند.

وغرد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تويتر: «أرحب بانضمام جمهورية الهند الصديقة للمبادرة الإنسانية العالمية ووترفولز للتعليم المستمر في القطاع الصحي مما سيضيف قيمة كبيرة للمبادرة بما تتمتع به الهند من كفاءات طبية متميزة تثري عملية التدريب التخصصي للعاملين في خط الدفاع الأول وصولاً لتدريب مليون شخص من الكوادر الطبية حول العالم»

جاء انضمام الهند خلال جلسة عقدت مساء أمس الأول بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وبافان كابور، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

وأعرب ممثلو اللجنة المنظمة عن تقديرهم واعتزازهم لهذه المشاركة القيمة من مؤسسات طبية هندية، المشهود لها بكفاءتها وعراقتها، حيث تشكل مشاركتهم إضافة متميزة تدعم الجهود في إنجاح مبادرة «ووترفولز» Waterfalls العالمية، وقدموا الشكر إلى هذه المؤسسات التي أعلنت دعمها ومساندتها لمبادرة «ووترفولز» Waterfalls العالمية، وإلى كافة العاملين والمشاركين من القطاعات الطبية المحلية والعالمية فيها، الذين يقدمون تضحيات بارزة في خط الدفاع الأول عن صحة وسلامة المجتمعات.

وتحدث خلال الجلسة كل من أوداي شنكر، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والدكتور أحمد البنا، سفير الدولة لدى الهند، وسانجيتا ريدي، المدير الإداري المشترك في مجموعة مستشفيات «أبولو» والدكتور ألوك روي، رئيس لجنة الخدمات الصحية في «FICCI» ورئيس مجموعة مستشفيات «ميديكا».

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