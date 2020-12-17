بتهمة تمويل الإرهاب.. الحكم بسجن المطرب فضل شاكر 22 سنة

قررت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، سجن المطرب فضل شاكر لمدة 22 سنة مع الأشغال الشاقة، وذلك في حكمين غيابيين، بتهمة تمويل جماعات إرهابية.

وقضت المحكمة بسجن فضل شاكر 15 عامًا، بجانب تجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لهم.

كما قضت المحكمة بسجنه 7 سنوات مع تغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله ”مجموعة الأسير“ المسلحة، والإنفاق على أفرادها، وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية لها.

وكانت محاكم لبنانية قد أصدرت بحق فضل شاكر أحكامًا غيابية، أولها سجنه 5 سنوات، وغرامة 500 ألف ليرة، وكان ذلك في فبراير 2016، بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة تلفزيونية، والحكم الآخر في سبتمبر 2017، بالسجن 15 عامًا في قضية ”أحداث عبرا“.