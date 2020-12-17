شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز: مصر قطعت شوطا كبيرا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اختياره الأول له داخل البرلمان سيكون عضوية لجنة حقوق الإنسان، مضيفا أنه عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار 7 سنوات، وبالتالى لديه خبرة فى هذا الملف وأن لجنة حقوق الإنسان ستكون الأقرب إلى تخصصه.

وأضاف عبد العزيز، خلال برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة، أنه مهتم بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن مصر قطعت شوطا كبيرا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترات الماضية، متابعا: "كنا من الدول التى شهدت إصابات كبيرة فى فيروس سى، وتم تدشين حملة 100 مليون صحة التى ستقضى على هذا المرض فى مصر وتحقق الحقوق الصحية للمواطنين، وتطوير العشوئيات تحقق حق المواطن فى السكن والحق البيئى، والنقلة المهمة أن يكون هناك توازن فى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب لديها 12 نائبا فى مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الصلاحيات الدستورية واضحة، وأن هناك تناغما ودورا مهما يلعبه مجلس الشيوخ مع مجلس النواب، وهناك 3 اختصاصات وجوبية على مجلس النواب أخذ رأى مجلس الشيوخ فيها، وأن مجلس الشيوخ لديه خبرات وقامات مهمة وأن التقارير التى ستأتى منهم ستكون محل دراسة ونظر داخل مجلس النواب.

وأكد أن مصر تحتاج إلى إصدار قانون الإدارة المحلية بشكل عاجل، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية سيحل جزءا كبيرا من المشكلة لأن الكثير من المشاكل التى يعانى منها المصريين مشاكل خاصة بالإدارة المحلية.