شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: هناك تناغم كبير بين مجلسى النواب والشيوخ..والانتخابات أفرزت التنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، أن العملية الانتخابية كانت قوية سواء على نظام القائمة أو الفردى وأنها أفرزت التنوع وأعطت العديد من الدروس، مضيفا أن هناك تناغم كبير بين مجلسى النواب والشيوخ، وأن مصر فى هذه المرحلة بحاجة إلى البرلمان بغرفتين.

وأضاف يوسف أيوب خلال برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى على قناة الحياة، أنه وفقا للصلاحيات الممنوحة لمجلس الشيوخ فإنه معنى بالقوانين المكملة للدستور والموازنة، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ يضم قامات كبيرة ومتنوعة علمية وحزبية وسياسية وفكرية تستطيع من خلال أفكارها أن تثرى النقاش حول القوانين والموازنة قبل أن تصل إلى مجلس النواب، وأنها ستكون مساعدة ومكملة للدور الذى يقوم به مجلس النواب .