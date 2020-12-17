شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أيوب: تنسيقية شباب الأحزاب حركت المياه الراكدة فى الشارع السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن هناك تنويعة وتركيبة جديدة دخلت على الحياة السياسية المصرية ربما كانت غائبة لسنوات طويلة جدا، مضيفا أن العنصر الأساسى والمهم فى هذه التركيبة هو العنصر الشبابى، وأن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحجر الذى حرك المياه الراكدة فى بحيرة السياسة والشارع السياسى.

وأضاف يوسف أيوب خلال برنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى على قناة الحياة، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها مجموعة من المزايا، أبرزها أنها تتشكل من مجموعة شباب يمثلون كافة التيارات السياسية والأحزاب السياسية من 27 حزبا مختلفا في التوجهات وبالتالى هناك مظلة تجمع هذه الأيديولوجيات المختلفة تحت شعار واحد وهو المصلحة العامة والدولة المصرية، وأن هذه التجربة أفرزت 28 نائبا فى مجلس النواب عن طريق القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتابع الكاتب الصحفى يوسف أيوب قائلا:" هناك حراك كبير فى الحياة السياسية وأصبح الشباب هم العمود الفقرى وحجر الزاوية فى البرلمان المقبل، ومردود ذلك سنراه فى التشريعات وممارسة المهام البرلمانية لنوابها، والشباب سيكون العمود الأساسى فى الحياة السياسية ".