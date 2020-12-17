شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. برلمان 2020 نهاية لعبة الحزب الواحد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقضت انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها وجولاتها الأربع، وعبر 567 نائبا إلى ساحة العمل النيابى؛ ليتبقى مقعد وحيد مؤجل مع إرجاء انتخابات "دير مواس" بالمنيا، فضلا عن نحو 28 مقعدا من المرتقب أن يصدر قرار جمهورى بتعيين شاغليها.

وبينما يقف الجميع إزاء النتيجة النهائية بآراء وتصورات متنوعة، تستبطن التجربة عددا من الملامح والمؤشرات التى تستوجب التوقف بالفحص والتحليل، فى ضوء الحقائق والأرقام المُسجلة على استحقاق 2020، ومقارنتها بما شهدته التجارب السابقة خلال ربع القرن الأخير، وتحديدا مجالس 2010 و2012 و2015



برلمان 2020







