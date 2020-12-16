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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل أكبر قفزة يومية في إصابات كورونا منذ 21 نوفمبر والان مع التفاصيل
الأربعاء 16 ديسمبر 2020
سجلت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأربعاء 17615 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع حاد عن 11532 حالة أول أمس الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.
وهذا أعلى رقم يومي للإصابات منذ 21 نوفمبر، ويأتي بعد يوم واحد فقط من فرض السلطات حظر تجول محل عزل عام شامل خففت إجراءاته الصارمة في مطلع ديسمبر.
وسجلت الوزارة كذلك 289 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 307 أول أمس.
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