شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: 195 وفاة و11 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية, 195 حالة وفاة و11078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان أمس، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 1,773,290 إصابةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48596 حالة وفاة.

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