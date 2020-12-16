شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 51 مهاجراً غير شرعي من الغرق في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري التونسيين، في عملية مشتركة 51 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب معطب وسط البحر قبالة شواطئ سيدي منصور بمحافظة صفاقس التونسية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان اليوم، أن المهاجرين أفادوا بأنهم متوجهين لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية. وأضافت أنه تم تسليمهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.