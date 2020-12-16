شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 201 ألف إصابة و2960 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 16 مليون و519668، بزيادة 201776 حالة عن الإحصاء السابق.
وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 302992 بعد تسجيل 2960 وفاة جديدة. وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
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