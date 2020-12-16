السيسي: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأربعاء)، بالقاهرة، عدداً من ملفات المنطقة، وأبرزها أمن البحر الأحمر والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات عكست تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية، تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة.

وشدد السيسي في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وبحث الجانبان جهود التعاون المشترك لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث أعرب الرئيس المصري عن «خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات على تعاونها، وما قدمته لمصر في هذا الإطار، وتم التوافق على استمرار التنسيق في هذا الصدد بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين».

وأشاد السيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك على المضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والإمارات حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما.

وأكد في هذا الصدد أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والإمارات، للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة، مشيداً بدور مصر المحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.