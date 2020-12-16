بالصور.. اخماد حريق في شركة كيماوية جنوب شرق بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، عن اخماد حريق في شركة كيماوية جنوب شرق بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل قسم إنتاج الكارتون العائد لشركة المواد الكيميائية في منطقة الزعفرانية".

واضافت ان "الفرق طوقت النيران داخل القسم ومنعت توسعها الى اقسام الشركة واخمدت الحادث بوقت قياسي حال عدم تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية داخل القسم المحترق".

وتابعت انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".